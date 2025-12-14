PRF prende casal argentino com quase 250 kg de maconha em Três Passos

Na madrugada deste domingo (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal de argentinos que transportava quase 250 quilos de maconha em um Corolla. A abordagem ocorreu na BR-468, em Três Passos, na Região Noroeste, durante uma ação de combate aos crimes transfronteiriços.

Os agentes da PRF abordaram o casal, ele com 27 e ela com 23 anos, que viajava em um veículo com placas da Argentina. O casal estava acompanhado do filho, um bebê de oito meses.

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram e realizaram uma busca minuciosa no carro. Foram encontrados diversos tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos, preparados para o transporte da droga. No total, 244 quilos do entorpecente foram apreendidos.

Os adultos presos, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Judiciária em Santo Ângelo para registro da ocorrência. O bebê foi entregue ao Conselho Tutelar.