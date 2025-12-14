Segurança

BR-468
Notícia

PRF prende casal argentino com quase 250 kg de maconha em Três Passos

A droga estava escondida em compartimentos ocultos de um carro com placas argentinas. Um bebê de oito meses também estava no veículo e foi encaminhado ao Conselho Tutelar

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS