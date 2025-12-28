Segurança

Em Erechim
Notícia

PRF apreende 90 quilos de maconha em veículo com placas do Paraguai na BR-480; veja vídeo

Droga estava escondida em diversos compartimentos no interior de um Toyota Wish. Dois homens foram presos na ação

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS