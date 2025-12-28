PRF apreende 90 quilos de maconha em veículo com placas do Paraguai na BR-480; veja vídeo

Apreensões e prisões foram na manhã deste domingo (28). Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90,8 quilos de maconha na manhã deste domingo (28), durante uma fiscalização na BR-480, em Erechim, no norte do Estado.

Dois homens de origem paraguaia, de 38 e 30 anos, foram presos por tráfico internacional de drogas.

A abordagem aconteceu depois que os policiais pararam um Toyota Wish, com placas do Paraguai. Durante a vistoria, os policiais encontraram compartimentos ocultos distribuídos pelo interior do veículo onde estavam escondidos os tabletes de maconha.

Os homens foram encaminhados, junto com o veículo e a droga apreendida, à Polícia Judiciária.