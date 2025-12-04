Segurança

15 presos
Notícia

Porsche a BMW: 37 carros de luxo são apreendidos em operação contra golpe do consórcio em Passo Fundo

Valor estimado dos veículos é de R$ 15 milhões. Também houve o bloqueio de imóveis e criptomoedas no valor de R$ 170 milhões 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS