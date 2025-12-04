Porsche a BMW: 37 carros de luxo são apreendidos em operação contra golpe do consórcio em Passo Fundo

Quase 40 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil em Passo Fundo na manhã desta quinta-feira (4), durante a Operação Consortium II. A ofensiva apura golpes praticados por empresas de consórcio.

A polícia estima um prejuízo de R$ 30 milhões contra as vítimas do esquema, moradoras do RS e de outros Estados. Durante a ação, foram apreendidos veículos Porsche, Mercedes, Mini, BMW, Volvo, Toyota e Peugeot com valor estimado em R$ 15 milhões, além de itens como joias e ao menos dois relógios Rolex com valor estimado de R$ 500 mil.

Também houve o bloqueio de imóveis e criptomoedas no valor de R$ 170 milhões. Conforme a Polícia Civil, os criminosos levavam uma vida de ostentação, com viagens para o exterior.

Até o momento, 15 pessoas foram presas e seis empresas foram alvo de busca e apreensão. A estimativa é que elas comercializaram R$ 3 bilhões em consórcios apenas neste ano.

Como funcionava o golpe

Operação reuniu dezenas de policiais nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4). Jean Pimentel / Grupo RBS

O esquema funcionava a partir da oferta de cartas de crédito rural às vítimas, que realizavam depósitos em contas determinadas pela quadrilha. Os consórcios, porém, nunca eram entregues e as vítimas nunca reaviam os valores ou mesmo a suposta carta contemplada.

Os golpes eram aplicados há quase uma década, com ramificações pelo RS, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Minas Gerais. As cerca de 200 vítimas incluem produtores rurais, empresários, autônomos e pessoas em situação de extremo sofrimento econômico, muitas delas atingidos por eventos climáticos recentes, como a enchente de 2024.

Foram crumpridos 31 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos dos mandados estão três policiais militares que, segundo a investigação, faziam a segurança do envio de malotes quando estavam a paisana.

Operação Consortium II

A ação desta quinta-feira é a segunda fase da Operação Consortium, que teve início na cidade de São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, a partir da denúncia de quatro vítimas que relataram adquirir consórcios supostamente contemplados de uma mulher de Passo Fundo.

Em outubro, a primeira etapa da ação prendeu cinco pessoas e cumpriu seis mandados de buscas e apreensão em diversos endereços do município, com recolhimento de aparelhos celulares, um veículo Volvo, bolsas de luxo, aparelhos eletrônicos, R$ 41 mil em espécie e uma pistola bersa calibre 380.

A Polícia Civil também pediu o bloqueio de mais de R$ 2,8 milhões, além do sequestro de veículos do grupo criminoso.