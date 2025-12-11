Segurança

Corrupção
Notícia

Policiais penais são presos por facilitar entrada de drogas em presídio no noroeste gaúcho

Operação do MP cumpriu ordens judiciais em três cidades; investigação aponta participação de apenados, ex-detentos e servidores no esquema

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS