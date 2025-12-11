Policiais penais são presos por facilitar entrada de drogas em presídio no noroeste gaúcho

Mais de 130 agentes foram envolvidos na operação. Ministério Público / Divulgação

Dois policiais penais alocados no Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga, na região noroeste, foram presos na manhã desta quinta-feira (11) durante uma operação do Ministério Público (MP). Eles são suspeitos de facilitar a entrada de materiais ilícitos na casa prisional.

Um mandado de prisão preventiva contra um homem que já estava preso também foi cumprido na cidade. Durante o cumprimento de 17 ordens de busca e apreensão, uma mulher com antecedentes criminais e mais dois suspeitos foram presos em flagrante devido a drogas e armas encontradas em residências onde estavam sendo realizados os mandados.

Além de São Luiz Gonzaga, as ações ocorreram em Santiago e em Ijuí. Mais de 130 agentes foram envolvidos na operação.

Como funcionava o esquema

As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) tiveram início em outubro e apontam que ao menos 12 pessoas participavam do esquema, incluindo apenados, ex-detentos e policiais. A denúncia que desencadeou a apuração partiu da Corregedoria da Polícia Penal.