Polícia prende segundo suspeito pelo sequestro de empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque

Segundo suspeito foi encontrado em casa no município de Não-Me-Toque, no início da tarde desta segunda-feira (22). Brigada Militar / Divulgação

Foi preso na tarde desta segunda-feira (22) o segundo suspeito de participar do sequestro do empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque, Gilson Trennepohl.

Conforme informações da Brigada Militar e Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o homem foi detido em uma casa no município de Não-Me-Toque.

Ele foi identificado após trabalho integrado entre as forças de segurança do Estado. Segundo investigação, o suspeito é apontado por participar ativamente da logística do grupo criminoso.

O homem teria levado um veículo utilizado pelos criminosos na noite do crime para outra cidade e participou do planejamento para um possível resgate do criminoso que está foragido.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município. Agora, as buscas se voltam a um terceiro suspeito de participar do crime.

Trennepohl foi sequestrado na madrugada de sábado (20), por volta de 2h30min, ao ser abordado por criminosos em sua residência em Não-Me-Toque, no norte do Estado, após retornar de um show.

Gilson Trennepohl foi localizado em área de mata em Marau após ser sequestrado em Não-Me-Toque. Brigada Militar / Divulgação

O desfecho veio por volta das 1h30min, após quase 48 horas de sequestro. Um cerco policial resgatou o empresário em uma área densa de mata em Marau, a cerca de cem quilômetros de onde ele havia sido levado.

A vítima foi localizada a partir de informações recebidas pela Brigada Militar e Polícia Civil no fim da tarde de domingo (21). Trennepohl não tinha ferimentos e passava bem, mas foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor, em Marau, antes de se encontrar com a família.

A ação policial segue com vários cercos pela região, em especial em Marau, ao longo desta segunda-feira (22).