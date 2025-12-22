Segurança

Norte do RS
Notícia

Polícia prende segundo suspeito pelo sequestro de empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque

Homem foi preso por ter apoiado a ação logisticamente. Ele será encaminhado para a Delegacia de Polícia 

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS