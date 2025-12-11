Polícia Federal investiga furto de encomendas dos Correios em Passo Fundo

Furto acontecia no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Passo Fundo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de dois suspeitos de furto qualificado de encomendas dos Correios em Passo Fundo, no norte do Estado.

Conforme a PF, o objetivo da ação foi recuperar os objetos furtados, além de colher informações sobre a prática criminosa e sua autoria. O inquérito policial foi aberto após os Correios comunicarem sobre o desaparecimento de encomendas que estavam no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Passo Fundo.

A investigação apurou que uma funcionária terceirizada do centro teria furtado objetos para benefício próprio e de seu companheiro. Um aparelho celular subtraído estava, inclusive, sendo utilizado pelo companheiro da suspeita.

A Polícia Federal ainda não revelou os itens que foram apreendidos durante a ação.