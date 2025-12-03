Polícia cumpre mandados contra líderes de facção que ameaçavam advogados e policiais de dentro do presídio

A Polícia Civil de Soledade, no norte do Estado, cumpriu cinco mandados de prisão preventiva durante a Operação Lex Custódia, realizada na manhã desta quarta-feira (3). Além de Soledade, a ação aconteceu também em Canoas e Balneário Camboriú (SC).

Dois dos alvos já estavam presos, sendo um deles Dionatan Portela da Silva, réu por envolvimento na morte de Paula Perin Portes. A jovem de 18 anos foi asfixiada em Soledade, em 2020.

Segundo a polícia, a dupla ameaçava — de dentro do sistema prisional — advogados e policiais que atuam no caso. Os indivíduos são apontados como líderes de uma facção que atua na cidade do norte gaúcho. Os outros três alvos dos mandados foram presos em casa e encaminhados ao sistema penitenciário.

Leia Mais Júri de acusados pela morte de jovem asfixiada em Soledade é adiado

As ameaças aos advogados resultaram em um ato público, em 26 de novembro, na sede da subseção de Soledade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS). Segundo a entidade, todas as ameaças aos advogados foram direcionadas à Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal, que monitoram a situação.

O júri dos acusados de envolvimento na morte de Paula estava agendado para esta terça-feira (2), mas precisou ser adiado e ainda não tem nova data para ocorrer.

O caso Paula Perin Portes

A jovem desapareceu na noite de 11 de junho de 2020 após sair da casa de amigos em Soledade, município no norte do Estado para onde ela havia se mudado poucas semanas antes do crime.

Segundo a investigação, naquela noite Paula foi ao encontro de Micael Wilian Rossi Ortiz, um dos réus no caso, em uma residência na cidade. De acordo com a polícia, cinco homens estavam com Paula na casa — quatro deles foram indiciados e o quinto, apesar de ter sido preso no começo da investigação, foi excluído da relação dos investigados e passou a figurar na condição de testemunha no inquérito.

Paula Perin Portes foi morta por asfixia em 11 de junho de 2020. Júri acontecerá em dezembro. Luciane Bianchini / Especial

A jovem foi morta por asfixia com golpes de mata-leão e teve o corpo ocultado em uma zona de difícil acesso no interior do município. Foram indiciados Dionatan Portela da Silva, Micael Wilian Rossi Ortiz, João Albino Abegg dos Santos e Gesriel da Cunha Wedy.

Para o Ministério Público, Paula foi morta por desejo de vingança de Dionatan Portela da Silva, ex-namorado de uma das melhores amigas da vítima em Soledade. A jovem teria presenciado cenas de agressão praticadas por ele contra sua ex-companheira. A acusação detalha que Dionatan também temia que Paula revelasse seu envolvimento com o crime organizado, com o tráfico e com cargas ilegais de cigarros.

O inquérito da Polícia Civil aponta que, no momento em que foi executada, Paula disse aos criminosos que eles poderiam pegar seu telefone. Isso levou os investigadores a concluir que a jovem sabia de crimes cometidos pelos envolvidos e que no celular havia alguma informação que os incriminava. O aparelho da jovem nunca foi localizado.