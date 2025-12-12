Polícia Civil recupera gaitas vendidas após golpe com Pix falso

Homem relatava estar passando por problemas de saúde na família para vender as gaitas. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil recuperou na quinta-feira (11) em São Luiz Gonzaga duas gaitas que foram alvo de um golpe aplicado nas redes sociais, na Região das Missões. Um estelionatário enviava comprovantes de Pix falsos para enganar vendedores e, em seguida, revendia os instrumentos abaixo do valor de mercado.

Segundo a investigação, as vítimas anunciaram os instrumentos para venda. Um homem demonstrou interesse na compra e, para efetuar o "pagamento", enviou comprovantes de Pix falsos, simulando a transferência do valor.

Sem perceber a fraude, os vendedores autorizaram que taxistas, contratados pelo próprio suspeito, buscassem as gaitas.

Após receber o acordeon, o golpista oferecia o instrumento para músicos e pessoas conhecidas da região por valores inferiores aos praticados no mercado. O preço médio de uma gaita usada é de R$ 5 mil.

Para ludibriar os compradores, o golpista alegava problemas de saúde na família. Assim, conseguiu vender os instrumentos a algumas pessoas que acreditaram na versão.