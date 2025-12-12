Polícia Civil prende três suspeitos de duplo homicídio de primos em Soledade

Vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram no hospital. Portal ClicSoledade / Divulgação

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de estarem envolvidos em um duplo homicídio em Soledade, no norte do Estado. O crime aconteceu em 26 de novembro, por volta das 20h.

A ação, realizada na manhã desta sexta-feira (12), foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Soledade, e contou com apoio das delegacias de Espumoso, Tapera, Soledade, Arvorezinha, Ilópolis e Anta Gorda.

Além das prisões preventivas, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão e localizaram uma pistola com um dos suspeitos.

O homem que estava com a arma foi preso em flagrante por porte de arma de fogo de uso permitido e encaminhado ao presídio de Espumoso, onde já era considerado foragido.

Os outros dois suspeitos foram levados ao sistema penitenciário de Soledade e permanecem à disposição da Justiça.

O crime

Pablo Machado de Queiroz, de 30 anos, e Patrick Rabuske de Queiroz, 29 anos, eram primos e foram baleados no calçadão da cidade, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Os dois chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital. Após o crime, os autores fugiram e abandonaram um veículo Peugeot que, segundo a Polícia Civil, havia sido furtado.