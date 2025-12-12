Polícia Civil prende quatro suspeitos de envolvimento no desaparecimento de taxista de Marau

Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (12), sob suspeita de envolvimento no desaparecimento e morte de um taxista ocorrido há três meses em Marau, no norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, os detidos são apontados como responsáveis pela morte de Renan Miotto, de 40 anos.
Três foram presos em Marau e um em Iraquara, na Bahia. O taxista desapareceu em 17 de setembro, quando câmeras de monitoramento captaram o momento em que ele deixou o centro de Marau, seguindo para o interior do município.
A Polícia Civil suspeita que Miotto tenha sido abordado já fora da cidade. O veículo do taxista foi encontrado queimado no interior de Água Santa, com documentos encontrados nas proximidades e vestígios de sangue humano.
O corpo de Renan Miotto ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que o caso tem relação com o tráfico de drogas.
Durante a Operação Taxímetro, foram cumpridos quatro mandados de busca e realizadas duas prisões preventivas, sendo uma delas na Bahia. As outras duas prisões ocorreram em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Na operação, também foram apreendidos cocaína, crack, armas, munições, além de balança, embalagens e porções de droga já prontas para venda.
