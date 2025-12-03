Segurança

Polícia Civil investiga violação de sepultura em Barracão; crânio de cadáver foi retirado do local

Até o momento não há suspeitos identificados. Caso é investigado como violação de sepultura e vilipêndio a cadáver

