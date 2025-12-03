Polícia Civil investiga violação de sepultura em Barracão; crânio de cadáver foi retirado do local

Caso aconteceu no fim de semana e foi registrado na segunda-feira (1). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Lagoa Vermelha investiga a violação de uma sepultura no Cemitério Municipal de Barracão, município de 9,7 mil habitantes do norte do RS.

O caso aconteceu no fim de semana e foi registrado na segunda-feira (1) por um agente funerário.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Janquiel Grando, os criminosos usaram um pedaço de madeira para violar o túmulo. Além disso, o crânio do cadáver foi retirado do sepulcro.

Familiares do defunto que jazia no local e o agente funerário prestaram depoimento à polícia, mas até o momento não há suspeitos identificados.

A Polícia Civil investiga o caso como violação de sepultura e vilipêndio a cadáver, cujas penas podem chegar a três anos de prisão e multa.