Polícia Civil investiga morte de morador de rua em Passo Fundo; autor já foi identificado

Cristiano Correia Mendes, de 44 anos, morreu na última quinta-feira (27). Suspeito ainda não foi localizado

Luiz Otávio Calderan

