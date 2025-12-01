Polícia Civil investiga morte de morador de rua em Passo Fundo; autor já foi identificado

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Passo Fundo, no norte do RS, investiga a morte de Cristiano Correia Mendes, de 44 anos, ocorrida na última quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o homem que vivia em situação de rua foi atacado com golpes de faca no bairro Cohab II, próximo à RS-153

O autor do crime, um homem de 41 anos que também reside na Cohab II e trabalha como catador de recicláveis, já foi identificado pela Polícia Civil, mas ainda não foi localizado. A motivação da agressão não foi divulgada.

O crime aconteceu por volta das 15h da última quinta-feira. A vítima sofreu cortes na testa e uma perfuração no pulmão.

De acordo com o registro policial, a Brigada Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando os policiais chegaram ao local, Cristiano já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. Ele estava em estado grave e entubado, mas não resistiu aos ferimentos.

