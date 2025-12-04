Segurança

Em Passo Fundo
Notícia

PMs são alvo de operação que apura golpe do consórcio; prejuízo é estimado em R$ 30 milhões

Golpes eram aplicados há quase uma década no RS e em outros Estados. Ao todo, polícia cumpre 16 mandados de prisão

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS