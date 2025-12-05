Perícia confirma que ossada encontrada em Carazinho pertencia a homem que desapareceu em 2024

Antônio Luiz Witczak, 62 anos, era de Campinas das Missões e viaja a Itajaí (SC) para buscar familiares quando passou mal e foi socorrido em Carazinho. Arquivo pessoal

A Polícia Civil confirmou, após perícia, que a ossada encontrada em Carazinho em abril deste ano pertence a Antônio Luiz Witczak, 62 anos. O homem de Campinas das Missões desapareceu em setembro de 2024, depois de passar mal durante viagem de carro rumo a Itajaí (SC).

A confirmação veio com exame de DNA, que cruzou informações dos familiares de Witczak com os restos mortais. A confirmação do resultado após necropsia veio nesta sexta-feira (5).

— O laudo da necropsia concluiu a causa da morte como indeterminada. Agora o inquérito foi encerrado, pois tratava-se de um desaparecimento e o corpo foi encontrado — disse a delegada Rita Felber De Carli, titular da delegacia de Carazinho, que acompanhou a investigação.

O caso chamou a atenção à época do desaparecimento. Witczak foi visto pela última vez em 19 de setembro de 2024, quando viajava sozinho de carro para Itajaí, onde iria buscar familiares.

Naquele dia, ele passou mal enquanto passava por Carazinho, foi socorrido pela Brigada Militar e conduzido ao Hospital de Clínicas (HCC), onde foi internado por volta das 20h30min. No entanto, Antônio saiu por conta própria da unidade antes de receber alta, por volta das 23h.

Câmeras de videomonitoramento (assista abaixo) flagraram o homem na Rua Pedro Vargas, às 23h20min. A pé, o trajeto do hospital até a via leva em torno de 10 minutos. A família diz que o veículo foi deixado estacionado na Avenida Flores da Cunha, com celular, documentos e carteira dentro.

As buscas por Antônio continuaram nas semanas seguintes, mas ele não foi mais visto desde então. Em abril deste ano, contudo, um trabalhador encontrou uma ossada humana enquanto roçava um matagal entre as ruas Marechal Floriano e Antônio Vargas, no centro de Carazinho.

O local onde os ossos foram encontrados fica perto da região onde Witczak foi visto pela última vez, minutos depois de sair do hospital. A região havia sido alvo de buscas pelo desaparecido, com ajuda de cães farejadores, um mês antes, mas nada foi encontrado no local.