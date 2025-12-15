Pedidos de medidas protetivas crescem gradualmente e feminicídios caem em Passo Fundo

Medidas ativas acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha do 3º RPMon chegam a 540. Lauro Alves / Agencia RBS

Passo Fundo contabilizou 1.012 medidas protetivas de urgência até novembro, mantendo a média dos últimos dois anos. Atualmente, a Patrulha Maria da Penha, do 3° Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, faz o acompanhamento de 540 vítimas.

Mas na comparação com anos anteriores — 2021 registrou 790 medidas e 2022, 940 — o cenário é de crescimento gradual. Para o tenente Erlon César de Paulo, coordenador da Patrulha Maria da Penha, o aumento pode refletir tanto uma elevação nas ocorrências quanto, principalmente, o fortalecimento da rede de apoio e o incentivo à denúncia de casos de violência contra a mulher.

— Muitos ainda acreditam que a violência é só agressão física, quando na verdade envolve diversos fatores. Quando a mulher entende que violência patrimonial, psicológica e moral também são crimes previstos na Lei Maria da Penha, ela denuncia — explica.

Mesmo com o aumento no número de pedidos, a atenção é redobrada para possíveis casos não denunciados. Isso porque, segundo o tenente, situações graves de violência ocorrem sem que a vítima tenha buscado ajuda previamente.

— Quando analisamos os feminicídios, percebemos um dado preocupante: a maioria das mulheres assassinadas não tinha medida protetiva vigente. Ou seja, elas não chegaram a acionar a rede de apoio a tempo — diz.

Feminicídios

Em 2025, Passo Fundo não registrou feminicídios, ao contrário de 2022, quando a cidade teve seis casos. Desde então, os dados reduziram: em 2023 foi registrado um feminicídio e em 2024 foram dois casos.

— Dentre os feminicídios de 2022, apenas um tinha medida protetiva. Nenhum outro feminicídio envolveu vítima com proteção vigente — pontua o tenente.

Ele explica que a violência doméstica raramente se inicia com um episódio extremo. Geralmente, ocorre uma escalada silenciosa, que inclui controle, isolamento, humilhações e ameaças antes de evoluir para agressões físicas. Sem o registro das primeiras ocorrências, o ciclo pode permanecer invisível para as autoridades, deixando a vítima desassistida.

A medida protetiva funciona como um freio, pois permite que a polícia acompanhe, fiscalize e intervenha rapidamente. TENENTE ERLON CÉSAR DE PAULO Coordenador da Patrulha Maria da Penha

Violência física e ameaça seguem no topo das ocorrências registradas. Nos últimos anos, o crime de perseguição também passou a aparecer com mais frequência.

Atuação da Patrulha Maria da Penha

Equipes atuam diariamente em Passo Fundo, sempre com uma dupla — um homem e uma mulher. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Criada há 12 anos, a Patrulha Maria da Penha do 3º RPMon atende municípios das comarcas de Passo Fundo e Tapejara. Mais de 170 policiais já foram capacitados na região para atuar com a metodologia.

O trabalho, que consiste em visitas regulares e checagem do cumprimento de medidas protetivas, também é executado pelos policiais com outras orientações.

— Às vezes, as mulheres precisam de alguém para conversar. Já tivemos visitas que duraram mais tempo porque ela precisava de alguém para ouvi-la. E nós cumprimos esse papel também, além de levar algum lanche para as crianças que, muitas vezes, podem estar com fome — destaca o coordenador.

As equipes da patrulha atuam diariamente, sempre com uma dupla: um homem e uma mulher.

— A mulher se sente mais confortável falando com outra mulher, e o policial masculino nos auxilia pela questão da força física. É uma equipe pensada para acolher e garantir segurança.

Atualmente, a Brigada Militar mantém a Patrulha Maria da Penha em 117 municípios do Rio Grande do Sul e cobre mais da metade do território estadual.

Como solicitar a medida protetiva online

A vítima deve acessar o site da Delegacia de Polícia Online da Mulher , registrar a ocorrência pela internet e preencher um formulário de avaliação de risco;

, registrar a ocorrência pela internet e preencher um formulário de avaliação de risco; A mulher pode solicitar medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha – como afastamento do agressor da residência, proibição de aproximação, restrição de porte de arma, entre outras;

Um filtro de urgência será aplicado ao caso, que será direcionado aos plantões policiais do Estado;

A ocorrência e o pedido de medidas protetivas são encaminhados em até 48 horas ao Poder Judiciário, que deve decidir em até outras 48 horas ;

; A vítima receberá confirmação do protocolo, explicação do fluxo e orientação para procurar um local seguro enquanto aguarda a decisão;

No caso de concessão da medida, um oficial de Justiça intima o agressor;

A Polícia Civil e a Brigada Militar são informadas e passam a fazer monitoramento a distância , aguardando informações do Poder Judiciário ou da própria vítima e familiares em relação ao descumprimento da medida. Também há o monitoramento eletrônico com tornozeleiras – hoje há cerca de 300 agressores monitorados no RS;

, aguardando informações do Poder Judiciário ou da própria vítima e familiares em relação ao descumprimento da medida. Também há o monitoramento eletrônico com tornozeleiras – hoje há cerca de 300 agressores monitorados no RS; Se o agressor desobedecer a medida (por exemplo, se aproximar da vítima), pode vir a ser preso em flagrante.