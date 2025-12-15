Segurança

Rede de apoio
Notícia

Pedidos de medidas protetivas crescem gradualmente e feminicídios caem em Passo Fundo

Número de solicitações passou de mil até novembro. Porém, em situações graves de violência, maioria das vítimas não busca ajuda prévia

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS