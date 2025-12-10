O que falta para a nova Cadeia Pública de Passo Fundo ficar pronta

Obras começaram no fim de maio deste ano. Francieli Alonso / Grupo RBS

A obra da nova Cadeia Pública de Passo Fundo, localizada às margens da BR-285, atingiu 54,57% do cronograma e avança conforme o planejado pelo governo do Estado. A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPenS) informou que a construção tem 50,13% de execução física e 73,12% dos projetos concluídos.

Atualmente, equipes trabalham nas alas carcerárias e instalações elétricas e hidrossanitárias. Cerca de 144 trabalhadores, entre funcionários e empreiteiros, atuam no canteiro de obras.

A próxima fase será a construção dos módulos que já tiveram as fundações executadas. Após essa etapa, o projeto seguirá para vedações, instalações, acabamentos, montagem de equipamentos e testes. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A demanda por uma nova cadeia pública é antiga, datando da primeira interdição do Presídio Regional de Passo Fundo, em 2004. Para o secretário Jorge Pozzobom, o novo espaço oferecerá uma estrutura mais adequada para servidores e detentos.

— Com espaço para o trabalho e para o estudo, estaremos propiciando um tratamento penal mais adequado, com a garantia de direitos essenciais. É uma obra que trará reflexos intramuro e extramuro, pois faz parte da engrenagem da segurança pública. Além disso, é importante salientar a relevância da obra para o Interior do Estado, que há anos carecia de melhores estruturas.

O Presídio Regional de Passo Fundo segue interditado desde dezembro de 2023 devido à superlotação. A SSPenS informou que a unidade tem um teto autorizado pela Justiça para 706 vagas, mas abrigava 759 presos até a última quinta-feira (4).

Como será a nova unidade

Com 18,6 mil metros quadrados de área construída, a nova Cadeia Pública de Passo Fundo terá capacidade para 800 detentos, dividida em quatro módulos de vivência.

Os módulos A e B oferecerão 189 vagas cada, distribuídas em 25 celas. Já os módulos C e D terão 192 vagas cada, em 28 celas. O módulo de triagem contará com outras 38 vagas. As celas foram projetadas para abrigar uma, duas ou oito pessoas, conforme a necessidade.

A estrutura inclui setores administrativo e técnico, áreas de revista, ensino e saúde, pavilhão de trabalho e reciclagem, cozinha dos servidores e panificação, cozinha geral, canil, alojamento para servidores com academia e área de descompressão. O projeto ainda prevê hortas internas para abastecimento e uma estação própria de tratamento de esgoto.

O investimento total soma R$ 125 milhões, com R$ 76 milhões provenientes de recursos estaduais e o restante da União.

Outras obras penitenciárias no Estado

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II/III

1.650 vagas

Investimento de R$ 261,9 milhões

Execução: 19,15%

Penitenciária Estadual de Rio Grande II/III

1.710 vagas

Investimento de R$ 241,6 milhões

Execução: 31,02%

Penitenciária Estadual de São Borja

800 vagas

Investimento de R$ 125,3 milhões (R$ 75,4 milhões do Estado e R$ 49,9 milhões da União)

Execução: 45,08%

Cadeia Pública de Alegrete

286 vagas

Investimento de R$ 31,6 milhões (União)

Em fase de projetos, com 32,85% deles entregues.