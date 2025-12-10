Segurança

Na BR-285
Notícia

O que falta para a nova Cadeia Pública de Passo Fundo ficar pronta

Obra atingiu mais da metade do cronograma e tem entrega prevista para 2026. Unidade com capacidade para 800 detentos contará com novos módulos de vivência, espaços de trabalho e estudo

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS