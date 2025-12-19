Mulher é morta a facadas em Tapejara por recusar relacionamento

Um homem matou uma mulher e cometeu suicídio na tarde desta sexta-feira (19), em Tapejara, no norte do Estado. A vítima do feminicídio foi identificada como Ivete Alves Cordeiro, de 48 anos.

O crime ocorreu por volta das 12h30min, no bairro Sol Poente. Conforme a Polícia Civil, Antônio Nogueira de Paulo, de 61 anos, matou Ivete com uma faca na residência dela.

Segundo a delegada Taís Neetzow, o homem queria manter um relacionamento com a vítima, mas a mulher negou. Ele então foi até a casa de Ivete, a atacou e depois cometeu suicídio.

Ainda de acordo com a delegada reponsável pela investigação, eles não eram um casal e Ivete não tinha medida protetiva.

Antes de morrer, o homem ligou por vídeo para uma filha, confessando o crime. A Polícia Civil foi acionada pelo genro da vítima, que encontrou os corpos.