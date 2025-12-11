Mulher é baleada na cabeça ao chegar em casa em Soledade

Mulher foi baleada quando chegava em casa em Soledade, no norte do Estado. Paulinho Paes / Tua Rádio Cristal

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma tentativa de assassinato na noite da quarta-feira (10) em Soledade, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 22h no bairro Expedicionário, quando ela chegava em casa.

De acordo com a Brigada Militar, a mulher estava dentro do carro e se preparava para entrar pelo portão da garagem quando o criminoso saiu de outro veículo que estava parado na rua e foi em sua direção. Ao se aproximar, ele atirou contra a cabeça dela.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital de Soledade, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para outra instituição de saúde.