Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Motorista foragido após atropelar e arrastar policial em Crissiumal se entrega à polícia

Celso Luiz dos Santos Leal foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Atropelamento foi registrado em vídeo

Adriana Irion

