Motorista atropela e arrasta policial durante abordagem em Crissiumal

Um policial militar ficou ferido após ser atropelado e arrastado por cerca de 300 metros durante uma abordagem na madrugada de sábado (27), em Crissiumal, no noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o condutor foi identificado como Celso Luiz dos Santos Leal. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 3h, na Rua Pacaembu. O homem foi abordado por policiais militares, mas arrancou bruscamente com o veículo, atingindo um dos agentes que tentou impedir a fuga. O policial foi arrastado em alta velocidade e sofreu ferimentos. Uma câmera de monitoramento captou o momento da fuga (veja no vídeo acima).
O delegado William Garcez instaurou inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Desde então, o motorista não foi mais visto na cidade e é considerado foragido.