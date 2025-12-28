Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Motorista atropela e arrasta policial durante abordagem em Crissiumal

Inquérito foi instaurado pedindo a prisão preventiva do suspeito. Ele foi identificado e indicado por tentativa de homicídio qualificado.

Lavínia Fritzen

