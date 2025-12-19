Segurança

Em São Francisco de Assis
Notícia

Ministério Público denuncia 21 pessoas por golpes de falso consórcio que causaram prejuízo milionário no RS

Fraudes foram praticadas por meio de empresas com sede em Passo Fundo. Esquema causou prejuízo superior a R$ 1,8 milhão

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS