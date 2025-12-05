Segurança

Em Erebango
Notícia

Ministério da Justiça autoriza a entrada da Força Nacional na Terra Indígena de Ventarra

Local está em conflito por cacicado há meses. Tensão escalou em novembro, quando dois agricultores foram atingidos por disparos de arma de fogo e mulher foi morta na reserva

Emerson Carniel

