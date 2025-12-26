Segurança

Norte do RS
Notícia

Menina de um ano e oito meses morre após se afogar em piscina em Passo Fundo 

Cecília Schultz de Araújo chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico. Ela não resistiu e faleceu na quinta-feira (25)

Tatiana Tramontina

