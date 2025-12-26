Menina de um ano e oito meses morre após se afogar em piscina em Passo Fundo 

Uma menina de um ano e oito meses morreu após se afogar em uma piscina em Passo Fundo, no norte do Estado, na véspera de Natal. A vítima foi identificada como Cecília Schultz de Araújo.

Conforme a Polícia Civil, a criança chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas não resistiu e morreu na madrugada de quinta-feira (25).

Segundo o registro da ocorrência, a família de Tapejara havia se deslocado até Passo Fundo para comemorar o Natal na residência de um conhecido, no bairro Vera Cruz. Por volta das 13h45min de quarta-feira (24), a mãe da menina foi ao centro da cidade acompanhada de uma amiga, deixando a filha sob os cuidados do morador da casa. No local, também havia outras crianças.

Cerca de 40 minutos depois, por volta das 14h27min, a amiga recebeu uma ligação da filha, que estava na residência, informando que Cecília havia sido encontrada dentro da piscina do imóvel. A criança estava de costas e submersa na água.

Cecília Schultz de Araújo foi velada na Capela Trindade da Funerária São Cristóvão, em Tapejara, e sepultada no Cemitério Comunitário de Vila Lângaro ainda na quinta-feira (25).

O caso vai ser investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil tenta entender se houve negligência.