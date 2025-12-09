Idoso é encontrado morto em casa em Palmeira das Missões

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 74 anos, encontrado dentro de casa na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Oscar da Silva.

Conforme a delegada Cristiane Van Riel, agentes foram acionados após a informação de que o idoso havia sido localizado sem vida na própria residência. Equipes deslocaram-se ao endereço e iniciaram as primeiras diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.

Leia Mais Viatura da Brigada Militar fez escolta de investigados no golpe do falso consórcio em Passo Fundo; assista ao vídeo

Uma mulher suspeita de envolvimento no caso foi conduzida à delegacia para prestar depoimento. Segundo a polícia, ela apresentou sua versão e afirmou ter agido em legítima defesa de terceiro, alegando que a vítima teria abusado da filha dela, uma criança de 4 anos.

A suposta situação de abuso está sendo apurada e ainda não há conclusão sobre o relato.

A Polícia Civil informa que as diligências seguem em andamento e que novas informações serão divulgadas somente após o avanço da investigação.