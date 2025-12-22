Homem é morto pela companheira em Terra Indígena de Charrua; mulher sofria agressões

Um homem foi morto na Terra Indígena Ligeiro, em Charrua, no norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (22). O crime foi por volta das 6h e a vítima foi identificada como Clair Cornélio, de 32 anos.
Conforme a delegada Taís Neetzow, o homem teria voltado embriagado de um bar e ido até a casa dos pais da companheira, onde ela passou a noite. No local, ele agrediu a mulher e exigiu que ela voltasse para a residência onde os dois moravam.
A companheira se negou a voltar e deu uma facada em Clair. O homem chegou a fugir e correr por alguns metros, mas morreu em uma estrada.
Ainda segundo a polícia, o homem tinha histórico de agressões contra a mulher, que está grávida. O casal também tem um filho de sete anos.
A mulher foi presa e encaminhada para o Presídio de Getúlio Vargas, onde permanece à disposição da Justiça.
