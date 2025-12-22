Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é morto pela companheira em Terra Indígena de Charrua; mulher sofria agressões

Clair Cornélio, 32 anos, foi atingido com uma facada após agredir a companheira, que está grávida

Tatiana Tramontina

