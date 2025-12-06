Homem é morto a tiros após discussão em Soledade

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (6), em Soledade, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Haas de Quevedo, de 34 anos.

Segundo a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 2h30min, na Rua Henrique Hactz. Acionados para verificar disparos de arma de fogo, os policiais encontraram Quevedo caído. Ele já estava sem vida, com dois ferimentos de tiros. Um cartucho vermelho foi encontrado ao lado do corpo.

A corporação informou, ainda, que moradores do local relataram que o suspeito de autoria do crime estava em uma van verde e branca. O veículo teria seguido para o bairro Bom Jesus depois dos disparos.

O suspeito teria discutido com a vítima antes do crime, em um evento no CTG Querência do Botucaraí. Ele foi identificado, mas ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Soledade.