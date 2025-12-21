Segurança

Segundo homicídio em 24h
Notícia

Homem é morto a facadas em Passo Fundo; suspeito seria enteado da vítima

Briga familiar teria motivado o ataque que vitimou Diônatan Pereira Nascimento, 37 anos

GZH Passo Fundo

