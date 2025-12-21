Homem é morto a facadas em Passo Fundo; suspeito seria enteado da vítima

Um homem de 37 anos morreu depois de ser atingido por golpes de faca por volta das 20h de sábado (20), no bairro Victor Issler, em Passo Fundo. O homicídio é o segundo registrado na cidade em menos de 24 horas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Diônatan Pereira Nascimento, teria se envolvido em uma briga familiar na casa de sua companheira.

Ele deixou o local após a discussão, mas foi seguido pelo seu enteado, de 24 anos. O jovem teria ameaçado outro homem que estava na residência com uma faca, para que o levasse de carro até o encontro de Diônatan.

Ainda segundo a investigação, ele teria descido do veículo, atacado o homem e fugido na sequência. A vítima morreu no local. O acusado ainda não foi localizado e não teve a identidade divulgada. A Delegacia de Homicídios segue apurando as circunstâncias do crime.