Evento com fogos de artifício em Estação não foi autorizado pelos bombeiros; 11 pessoas ficaram feridas

Local permanecia isolado para o trabalho da perícia. Jean Pimentel / Grupo RBS

O evento de Natal com fogos de artifício em Estação, no norte do Estado, deixou 11 feridos e ocorreu sem autorização do Corpo de Bombeiros. O incidente aconteceu na noite de domingo (30) no prédio da prefeitura.

Conforme o Corpo de Bombeiros, eventos pirotécnicos precisam de autorização solicitada com cinco dias de antecedência. O prazo permite a elaboração de um projeto com profissional especializado e a análise do local. Devido à falta de autorização, os bombeiros notificaram e autuaram a prefeitura antes da realização no domingo, e o evento foi interditado.

A Polícia Civil de Getúlio Vargas investiga o caso. Segundo o delegado Jorge Fracaro Pierezan, foram registradas lesões nas vítimas e danos a veículos. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) chegou à cidade por volta das 11h10min desta segunda-feira (1º) para dar seguimento à investigação e apurar as responsabilidades.

Leia Mais Fogos de artifício atingem público em abertura de programação de Natal no norte do RS; veja vídeo

O que diz a prefeitura

Em nota divulgada nas redes sociais na noite de domingo, a prefeitura de Estação lamentou o incidente envolvendo o uso de fogos de artifício, que “infelizmente resultou em ferimentos a alguns de nossos cidadãos, que prontamente foram atendidos”. A Administração Municipal declarou que “se solidariza e fica à disposição da comunidade”.

Já em um vídeo publicado na manhã desta segunda-feira (1º), o prefeito Geverson Zimmermann pediu desculpas pelo ocorrido, informando que as 11 pessoas feridas receberam atendimento e retornaram para casa, sem necessidade de internação.

— Quero aqui então formalizar meu pedido de desculpas a toda a população que estava acompanhando a nossa abertura de Natal — disse.

Questionada pela reportagem sobre a falta de autorização do Corpo de Bombeiros, a prefeitura de Estação não se manifestou. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Entenda o caso

A abertura do Natal Feliz Cidade Estação, na noite de domingo (30), foi marcada por um problema na queima de fogos de artifício. Os fogos atingiram o público e deixaram 11 pessoas feridas durante o evento.

O Corpo de Bombeiros Militar de Getúlio Vargas foi acionado para atender as vítimas. Elas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. Os feridos foram medicados e liberados.

*Colaborou Felipe Matiasso