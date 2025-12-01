Segurança

Sem autorização
Evento com fogos de artifício em Estação não foi autorizado pelos bombeiros; 11 pessoas ficaram feridas

Prefeitura foi autuada por falta de licença para o espetáculo pirotécnico, que ocorreu no domingo (30). Polícia Civil investiga o caso

Eduarda Costa

