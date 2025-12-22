Empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque foi resgatado após quase 48 horas em cativeiro

Gilson Trennepohl foi localizado em área de mata em Marau após ser sequestrado em Não-Me-Toque. Brigada Militar / Divulgação

O empresário Gilson Trennepohl, vice-prefeito de Não-Me-Toque e proprietário da empresa Stara, foi resgatado na madrugada desta segunda-feira (22), após passar quase 48 horas em cativeiro. Ele havia sido sequestrado na madrugada de sábado (20), por volta de 2h30min, ao ser abordado por criminosos em sua residência em Não-Me-Toque, no norte do Estado, após retornar de um show.

Segundo o delegado João Paulo de Abreu, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), a polícia foi acionada por conhecidos da vítima, que haviam sido contatados pelos criminosos.

— Mantive contato com a vítima de extorsão e confirmamos que era um sequestro de fato. Após, acionei a Delegacia Especializada do DEIC, que deslocou à cidade por avião e iniciamos o gerenciamento do incidente — explicou.

Os sequestradores pediram resgate pelo empresário, que foi mantido em cativeiro e, posteriormente, levado para uma área densa de mata em Marau, município a cerca de cem quilômetros de Não-Me-Toque.

Na mata, um dos criminosos fugiu ao avistar uma viatura da Brigada Militar (BM), oportunidade em que Trennepohl conseguiu pedir ajuda, por volta da 1h30min desta segunda-feira. Ele foi levado por equipes da polícia ao encontro dos familiares.

Buscas continuam na região

A ação policial segue na região ao longo desta segunda-feira (22). Na investigação, as equipes identificaram uma Duster usada no sequestro, que foi incendiada e abandonada às margens de uma estrada de terra.

A partir desse veículo, os agentes identificaram um Chevrolet Ônix que se deslocava pela RS-324, em Marau. No carro, estava um homem de 20 anos, que foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de extorsão mediante sequestro.

O outro suspeito, que fugiu para o interior do matagal e permitiu o resgate da vítima, não foi encontrado até o momento. Equipes de inteligência trabalham para identificar o total de criminosos envolvidos no crime.

