Segurança

Norte do RS
Notícia

Empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque foi resgatado após quase 48 horas em cativeiro

Gilson Trennepohl ficou dois dias com os sequestradores, até ser localizado em área de mata a cem quilômetros de casa. Um suspeito foi preso e buscas seguem por outros envolvidos

Rebecca Mistura

