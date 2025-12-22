Empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque é resgatado após ser sequestrado

Gilson Trennepohl foi localizado em área de mata em Marau após ser sequestrado em Não-Me-Toque. Brigada Militar / Divulgação

A Polícia Civil e Brigada Militar resgataram na madrugada desta segunda-feira (22) o empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque Gilson Trennepohl. Ele é proprietário da empresa Stara e havia sido sequestrado no município do norte do Estado no último sábado (20).

O desfecho veio por volta das 1h30min, após quase 48 horas de sequestro. Um cerco policial resgatou o empresário em uma área densa de mata em Marau, a cerca de cem quilômetros de onde ele havia sido levado. A vítima foi localizada a partir de informações recebidas pela Brigada Militar e Polícia Civil no fim da tarde de domingo (21).

Trennepohl não tinha ferimentos e passava bem, mas foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor, em Marau, antes de se encontrar com a família.

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda, o Secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, informou que o sequestro ocorreu após um show da dupla Bruno e Marrone, promovido pela Stara no município. Os criminosos aguardavam Trennepohl na residência dele. Quando o empresário chegou, foi rendido e levado em um carro.

Segundo o comandante regional de Policiamento Ostensivo do Planalto (CRPO), Rogério Navarro, antes mesmo do alerta da Polícia Civil sobre o sequestro, a Brigada Militar já havia recebido relatos de movimentação suspeita de indivíduos com a vítima, o que permitiu que uma equipe fosse ao local para verificar a situação.

Ao chegar naquela região, porém, os suspeitos já haviam fugido. O resgate de Trennepohl só aconteceu depois, em meio a um cerco do Batalhão de Choque, que mapeou possíveis regiões onde os sequestradores poderiam estar escondidos.

O empresário foi retirado do cativeiro inicial e os criminosos fugiram, abandonado e incendiando um veículo. Eles permaneceram na região de mata e os contatos de extorsão continuavam a ser praticados.

— Tivemos a sorte de que um dos indivíduos raptores, que estava com a vítima ao sair do matagal, acabou se deparando com uma equipe do Batalhão de Choque de Passo Fundo. Ele (o suspeito), então, retornou para o mato e isso permitiu que a vítima se aproximasse da nossa equipe e fosse resgatada — relatou ao programa Atualidade.

Polícia busca suspeito

A ação policial segue na região ao longo desta segunda-feira (22). Na investigação, as equipes identificaram uma Duster usada no sequestro, que foi incendiada e abandonada às margens de uma estrada de chão.

A partir desse veículo, as equipes identificaram um Chevrolet Ônix que deslocava pela RS-324, em Marau, onde estava um homem de 20 anos, que foi preso como suspeito do crime. Ele tinha antecedentes criminais.

Conforme o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), braço da Polícia Civil que lidera a investigação, o suspeito foi abordado na tarde de domingo (21), em um posto de gasolina, após o acionamento de moradores que acharam o suspeito em um imóvel na cidade.

O homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

O outro suspeito, que fugiu para dentro do matagal e permitiu o resgate da vítima, não foi encontrado até o momento. Os dois são moradores da região e seriam os únicos envolvidos no sequestro.

— Estamos neste cerco, fazendo análise do terreno, para possível ingresso do efetivo de operações especiais no matagal, a fim de localizar esse indivíduo que estaria armado no mato — completou Navarro.

No momento, há equipes da Polícia Civil, Brigada Militar, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Aviação Militar (BAVBM) em barreiras em diversas partes da região.

Ainda de acordo com o Deic, em virtude das diligências em andamento, outros detalhes sobre o caso serão preservados. Qualquer informação que possa levar aos suspeitos poderá ser repassada para o telefone 0800-510-2828.

Quem é Gilson Trennepohl

Trennepohl durante palestra na Expointer, em 2018. Fernando Lacerda / Agencia RBS

Trennepohl é uma das figuras centrais de Não-Me-Toque, município do norte gaúcho com cerca de 18 mil habitantes e conhecido como a Capital da Agricultura de Precisão. Ele é o empresário por trás da fabricante de máquinas e implementos agrícolas Stara, hoje uma das empresas líderes em tecnologia para o setor.

A empresa começou com imigrantes holandeses, que consertavam e adaptavam máquinas agrícolas, em 1960, e hoje tem concessionárias em várias cidades do Brasil.

Além de empresário, Trennepohl foi eleito vice-prefeito de Não-Me-Toque em 2024, pelo PL, em chapa com o prefeito Gilson dos Santos (PL).

A empresa Stara optou por não se manifestar sobre o ocorrido. A prefeitura de Não-Me-Toque não respondeu ao pedido de comentário até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.