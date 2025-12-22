Segurança

Empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque é resgatado após ser sequestrado

Gilson Trennepohl, proprietário da Stara, foi localizado em área de mata em Marau, sem ferimentos. Uma pessoa foi presa

Rebecca Mistura

