Duas pessoas são presas por manter clínica ilegal de bronzeamento em Passo Fundo

Estabelecimento foi flagrado com quatro equipamentos que emitem radiação UV, aumentando o risco de câncer de pele. Anvisa proíbe o uso desde 2009

GZH Passo Fundo

