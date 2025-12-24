Duas pessoas são presas por manter clínica ilegal de bronzeamento em Passo Fundo

Quatro câmaras de bronzeamento foram recolhidas. Polícia Civil / Divulgação

Após denúncias, a Polícia Civil de Passo Fundo, no norte do Estado, prendeu duas pessoas em flagrante, na terça-feira (23), por crime contra a saúde pública, relacionado ao uso de máquinas de bronzeamento artificial proibidas. A ação contou com a parceria da Vigilância em Saúde do município e da Coordenadoria Estadual de Saúde.

Durante a Operação Cor do Pecado, foram encontrados quatro equipamentos de bronzeamento artificial em um estabelecimento. No momento da chegada da polícia, clientes estavam utilizando o serviço. Os proprietários do local foram conduzidos até a 2ª Delegacia de Polícia.

Conforme a delegada Carolina Goulart, responsável pela operaçãom após a autuação com base no artigo 278 do Código Penal — que tipifica o crime contra a saúde pública por uso de substância ou serviço nocivo — e pagamento de fiança, os detidos foram liberados.

Proibido no Brasil

As câmaras de bronzeamento artificial, que emitem radiação ultravioleta (UV), são proibidas no Brasil desde 2009, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A proibição se deve ao fato de o uso desses aparelhos aumentar exponencialmente o risco de câncer de pele, incluindo o melanoma.

Um estudo da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (Iarc), divulgado na época, apontou um aumento de 75% no risco de câncer de pele para pessoas de até 35 anos que utilizavam os equipamentos. Por essa razão, a Vigilância Sanitária não emite alvará para atividades que utilizem câmaras com lâmpadas UV, tornando sua instalação e uso clandestinos.