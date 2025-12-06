Segurança

Quatro patas
Notícia

Do faro ao patrulhamento: como é a formação da tropa canina da Brigada Militar em Passo Fundo

Canil do 3º Batalhão de Polícia de Choque conta com 12 cães que atuam em diferentes ocorrências. Setor existe desde a década de 1980

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS