Crescimento da população em situação de rua preocupa moradores de Passo Fundo

Levantamento do Cadastro Único indica que 200 pessoas vivem sem-teto na cidade. Prefeitura e Brigada Militar intensificam ações de abordagem

Günther Schöler

