Crescimento da população em situação de rua preocupa moradores de Passo Fundo

Dados do Cadastro Único revelam que Passo Fundo, no norte do RS, registra 200 pessoas vivendo em situação de rua. A presença dessa população é notável em áreas públicas, situação que tem gerado preocupação entre os moradores após ataques recentes, ocorridos em 22 de novembro e 9 de dezembro.

Sensação de insegurança

A reportagem de GZH foi às ruas de Passo Fundo durante a noite e constatou que a situação se repete no centro e nos bairros. Em uma praça, por exemplo, havia uma barraca armada.

Perto da casa do monitor André Machado, no centro da cidade, um prédio do governo estadual invadido por pessoas em situação de rua fica ao lado do Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango.

— O fluxo é contínuo. Tem dias que está mais movimentado, tem dias que está menos. É diário aqui nessa região — conta.

A principal preocupação do monitor é com a esposa e o filho, que costumam ir ao parque no fim da tarde e início da noite. Ele defende ações que identifiquem essas pessoas:

— É um problema que está instalado na cidade há um bom tempo e que não é visto da maneira como deveria, né? De uma maneira mais firme, mais enérgica, de tomar uma atitude que realmente resolva a situação e não somente enxugar gelo.

A sensação de insegurança também é relatada por quem trabalha durante a noite. O motorista de aplicativo Alexandre Maias conhecia Greice Marquês, vítima fatal de um dos ataques, e afirma que o município teve um aumento nessa população.

— Eu me sinto impotente quando vejo esse tipo de coisa. Quero sim uma tratativa da prefeitura referente a isso, acho que toda a população quer. Quem é que vai se sentir seguro hoje? De sair em Passo Fundo sabendo que um mendigo pode atacar? — questiona.

Perfil da população em situação de rua

Ainda de acordo com os dados do Cadastro Único, a maioria das pessoas em situação de rua vivendo em Passo Fundo são homens com idade entre 30 e 49 anos. Somente 17 mulheres aparecem na lista, a maioria com idade entre 30 e 39 anos.

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social tem realizado abordagens para tentar encaminhar essa população a internações, tratamentos ou de volta para suas cidades de origem.

— Nossos profissionais vão até as pessoas, identificam sua demanda, sua situação, procuram construir um vínculo e encaminhar para os demais serviços: Centro Pop ou CAPS, atendimento de saúde e muitas vezes o retorno para a sua própria residência ou Casa de Passagem — explica a secretária Elenir Chapuis.

De acordo com a titular da pasta, só no Centro Pop foram realizados mais de 5 mil atendimentos até outubro deste ano. O trabalho é diário:

— Foram 688 abordagens. Que voltaram para a cidade de origem ou pela pessoa indicada com alguma referência, foram 194 pessoas. Fora isso, nós tivemos, nas comunidades terapêuticas, mais de 100 pessoas, e nos residenciais terapêuticos também, em torno de 102 pessoas encaminhadas.

Além do trabalho da prefeitura, existe também uma parceria desenvolvida com a Brigada Militar. Através dessas ações, duas pessoas em situação de rua que estavam foragidas da Justiça acabaram localizadas e presas.

— Esse trabalho é feito em termos de apoio aos órgãos da prefeitura e tem tido alguns resultados muito bons. Nessas abordagens específicas, foram dois foragidos, um lá em março e agora, no mês passado — avalia o comandante da Brigada Militar, tenente-coronel Marcelo Rovani.