Como usar fogos de artifício com segurança? Acidente em Estação reforça alerta para riscos

Eventos com uso de fogos de artifício precisam ser autorizados pelo Corpo de Bombeiros. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O manuseio incorreto de fogos de artifício, tradicionais nas festas de fim de ano, pode transformar a celebração em perigo. Além dos riscos de queimaduras e acidentes, a falta da autorização para shows pirotécnicos expõe organizadores e público a multas e interdições.

A capitã Anna Maria Fernandes, chefe da Sessão de Segurança Contra Incêndio do 7º Batalhão de Passo Fundo, reforça que todo evento pirotécnico exige licenciamento do Corpo de Bombeiros.

— O licenciamento é a garantia de que houve um processo de análise por profissionais responsáveis, inclusive se os materiais estão dentro das normas, e é crucial para a garantia da segurança das pessoas que estarão nesses locais.

A autorização deve ser solicitada com cinco dias de antecedência. Se o alvará de liberação não for entregue em até 12 horas antes do evento, ele é interditado. A multa para quem descumprir a resolução técnica do Corpo de Bombeiros é de cerca de R$ 7 mil.

Como evitar acidentes e queimaduras com fogos de artifício

Para prevenir incidentes no manuseio de fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros recomenda uma série de medidas preventivas. Entre elas, destacam-se a compra em locais certificados e a conferência da validade dos produtos.

Ao utilizar os fogos, é fundamental prestar atenção ao local de disparo, mantendo uma distância segura de pessoas e bens, como aponta o tenente Ederson de Bairros, comandante do 2º Pelotão de Bombeiro Militar:

— Use os equipamentos em local amplo e aberto, longe de pessoas, carros, residências, árvores ou rede elétrica. No momento do uso, fixe o equipamento para evitar tombamento para não causar um acidente grave.

Caso os fogos de artifício apresentem problema ou falha no acendimento, sem deflagrar, o descarte seguro é importante para evitar acidentes e explosões.

— Se o equipamento não queimar, espere 15 minutos para ter certeza que ele não vai estourar. Preferencialmente mergulhe em um balde de água para umedecer e diminuir o risco de explosão, antes do descarte — sinaliza o tenente Bairros.

Confira as principais orientações de segurança

Artefatos devem ser comprados de marcas e empresas certificadas Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Para a compra e armazenamento:

Compre fogos de artifício apenas em locais certificados para a venda e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército;

Transporte o produto com segurança;

Armazene em local fresco e seco.

Cuidados antes e durante a soltura:

Solte os fogos de artifício longe de grandes aglomerações;

Não aponte fogos na direção de pessoas, sacadas e prédios vizinhos;

Não permita que animais se aproximem do produto;

Evite soltar perto da fiação elétrica ou galhos de árvores;

Não acenda fogos em recipientes de metal ou vidro;

Não tente reacender fogos que falharem, pois podem explodir;

Para espetáculos pirotécnicos em grandes eventos, a execução deve ser confiada a profissionais ou equipes especializadas.

Em caso de emergência:

Os telefones 192 (Samu) e 193 (Bombeiros) podem ser acionados em caso de acidentes.