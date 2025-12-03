Como usar fogos de artifício com segurança? Acidente em Estação reforça alerta para riscos

O manuseio incorreto de fogos de artifício, tradicionais nas festas de fim de ano, pode transformar a celebração em perigo. Além dos riscos de queimaduras e acidentes, a falta da autorização para shows pirotécnicos expõe organizadores e público a multas e interdições.
No último domingo (30), um evento de Natal em Estação, no norte do RS, resultou em acidente devido a um problema na queima dos fogos de artifício, deixando 11 pessoas feridas. Conforme o Corpo de Bombeiros, o espetáculo ocorreu sem a devida autorização.
A capitã Anna Maria Fernandes, chefe da Sessão de Segurança Contra Incêndio do 7º Batalhão de Passo Fundo, reforça que todo evento pirotécnico exige licenciamento do Corpo de Bombeiros.
— O licenciamento é a garantia de que houve um processo de análise por profissionais responsáveis, inclusive se os materiais estão dentro das normas, e é crucial para a garantia da segurança das pessoas que estarão nesses locais.
A autorização deve ser solicitada com cinco dias de antecedência. Se o alvará de liberação não for entregue em até 12 horas antes do evento, ele é interditado. A multa para quem descumprir a resolução técnica do Corpo de Bombeiros é de cerca de R$ 7 mil.
Como evitar acidentes e queimaduras com fogos de artifício
Para prevenir incidentes no manuseio de fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros recomenda uma série de medidas preventivas. Entre elas, destacam-se a compra em locais certificados e a conferência da validade dos produtos.
Ao utilizar os fogos, é fundamental prestar atenção ao local de disparo, mantendo uma distância segura de pessoas e bens, como aponta o tenente Ederson de Bairros, comandante do 2º Pelotão de Bombeiro Militar:
— Use os equipamentos em local amplo e aberto, longe de pessoas, carros, residências, árvores ou rede elétrica. No momento do uso, fixe o equipamento para evitar tombamento para não causar um acidente grave.
Caso os fogos de artifício apresentem problema ou falha no acendimento, sem deflagrar, o descarte seguro é importante para evitar acidentes e explosões.
— Se o equipamento não queimar, espere 15 minutos para ter certeza que ele não vai estourar. Preferencialmente mergulhe em um balde de água para umedecer e diminuir o risco de explosão, antes do descarte — sinaliza o tenente Bairros.
Confira as principais orientações de segurança
Para a compra e armazenamento:
- Compre fogos de artifício apenas em locais certificados para a venda e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército;
- Transporte o produto com segurança;
- Armazene em local fresco e seco.
Cuidados antes e durante a soltura:
- Solte os fogos de artifício longe de grandes aglomerações;
- Não aponte fogos na direção de pessoas, sacadas e prédios vizinhos;
- Não permita que animais se aproximem do produto;
- Evite soltar perto da fiação elétrica ou galhos de árvores;
- Não acenda fogos em recipientes de metal ou vidro;
- Não tente reacender fogos que falharem, pois podem explodir;
- Para espetáculos pirotécnicos em grandes eventos, a execução deve ser confiada a profissionais ou equipes especializadas.
Em caso de emergência:
- Os telefones 192 (Samu) e 193 (Bombeiros) podem ser acionados em caso de acidentes.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.