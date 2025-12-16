Cinco são presos por suspeita de integrar fraudes em financiamentos de máquinas agrícolas

Ação foi a fase final da operação Oculta Parte. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta terça-feira (16) durante a fase final da Operação Oculta Parte, realizada no norte do Estado, que investiga uma organização criminosa que praticava estelionatos e falsificação de documentos.

Uma pessoa foi presa em Passo Fundo, uma em Tapejara, uma em Vacaria e duas em Erechim. Pelo menos 13 pessoas são investigadas por crimes de estelionato, falsificação de documentos e organização criminosa.

O grupo realizava compras de máquinas e implementos agrícolas, caminhões e outros veículos a partir de financiamentos bancários obtidos com uso de documentos falsos em nome de “laranjas”. Depois, os suspeitos não pagavam as parcelas dos financiamentos e desapareciam com os bens adquiridos.

A primeira fase da investigação ocorreu no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, em 2024, onde foram recuperadas as máquinas e outros veículos comprados de forma fraudulenta. Os itens foram avaliados em cerca de R$ 30 milhões.

Polícia apreendeu munições, armas e veículos. Polícia Civil / Divulgação

A partir dessas apreensões, a investigação identificou que os golpes eram realizados por uma uma organização criminosa especializada, liderada por dois indivíduos, presos nesta terça junto a três comparsas.

Além das prisões, a polícia apreendeu quatro veículos utilizados pelos suspeitos, uma arma de fogo e 150 munições de diversos calibres.