Brigada Militar prende homem por receptação e adulteração de veículo em Passo Fundo

Apreensão aconteceu nesta madrugada. Brigada Militar / Divulgação

Na madrugada deste sábado (27), a Brigada Militar de Passo Fundo, no norte do Estado, prendeu um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação conjunta envolveu o 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon) e o 3º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

A ocorrência começou após uma equipe do RPMon localizar um carro com registro de roubo ou furto. O BPChq foi acionado para dar apoio nas buscas. A partir de informações obtidas no local, o suspeito foi identificado e encontrado nas proximidades.

Na ação, um aparelho celular e o veículo furtado foram apreendidos. O preso foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência e demais providências legais.