Brigada Militar prende dois homens por tentativa de latrocínio em Passo Fundo

Revólver foi apreendido com suspeitos de tentativa de latrocínio em Passo Fundo. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar prendeu dois suspeitos de tentativa de latrocínio no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, na noite de segunda-feira (8).

Os homens foram localizados depois que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a pedestre, seguida de tentativa de homicídio com uso de um revólver.

