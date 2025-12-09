Brigada Militar prende dois homens por tentativa de latrocínio em Passo Fundo

A Brigada Militar prendeu dois suspeitos de tentativa de latrocínio no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, na noite de segunda-feira (8).
Os homens foram localizados depois que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a pedestre, seguida de tentativa de homicídio com uso de um revólver.
Os suspeitos foram localizados em suas residências, próximas ao local do crime. A polícia também apreendeu a arma de fogo usada no assalto, contendo 10 munições intactas e quatro cápsulas deflagradas.