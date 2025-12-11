Agressor esperou quase 1h antes de atirar em mulher em Soledade; câmeras registraram o ataque

Câmeras registraram o momento que uma mulher é baleada ao chegar em casa em Soledade, município com cerca de 30 mil habitantes no norte gaúcho, na noite de quarta-feira (10). Ela está internada em estado grave.
Daiane Luiza Martins, 40 anos, foi baleada diversas vezes, inclusive na cabeça, enquanto manobrava seu carro na garagem de casa, no bairro Expedicionário, às 22h.
O agressor estava na carona de um Fiat Palio vermelho, parado próximo à residência. Nas imagens (assista abaixo) é possível ver que os suspeitos param o carro na rua às 21h11min e aguardam quase uma hora até a chegada de Daiane.
Quando ela entra na garagem, de carro, ele atira diversas vezes e chega a abrir a porta do veículo da mulher para disparar contra a vítima. O autor estava encapuzado e fugiu em seguida. Ele não foi identificado até a publicação da reportagem.
Polícia Civil investiga o caso
No momento, a Polícia Civil colhe depoimentos e verifica as imagens de câmeras de videomonitoramento. Inicialmente, o caso é tratado como tentativa de homicídio, uma vez que o suspeito não foi localizado e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.
A advogada Chaiane Serrano, que representa a família da vítima, afirmou à reportagem que a mulher foi alvo de uma tentativa de feminicídio.
Segundo ela, Daiane tinha medida protetiva contra um ex-companheiro desde 24 de outubro e havia instalado as câmeras na residência para se proteger contra este indivíduo.
A Polícia Civil reiterou que investiga diferentes hipóteses para o crime.