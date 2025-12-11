Segurança

Vídeo
Notícia

Agressor esperou quase 1h antes de atirar em mulher em Soledade; câmeras registraram o ataque

Vítima estava dentro do carro quando foi abordada por criminoso. Ela foi internada em estado grave em hospital de Passo Fundo

Rebecca Mistura

