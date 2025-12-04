Agência do Sine de Passo Fundo é arrombada pela segunda vez em cinco meses; assista ao vídeo

A agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizada na Avenida Brasil, em Passo Fundo, foi alvo do segundo arrombamento e furto em cinco meses.

Na madrugada de quarta-feira (3), por volta das 4h, um homem forçou a porta principal da agência e furtou um aparelho de TV. Imagens do sistema de vigilância do prédio mostram a ação do criminoso, que durou cerca de 25 minutos (assista abaixo).

Segundo o coordenador da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) em Passo Fundo, Cassiano Paim Bandeira, outro arrombamento foi registrado em 7 de junho deste ano, quando três celulares foram levados e documentos foram revirados.

— É inadmissível, ainda mais sendo um órgão público. É uma agência para prestar serviço à comunidade, para arrumar emprego para que não façam isso. Para que tenham um trabalho digno — disse.

RELEMBRE Veja momento que homem quebra porta para assaltar agência do Sine de Passo Fundo

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o autor do crime.

— Tenho certeza que os órgãos competentes irão tomar as medidas cabíveis para que possam prender esses indivíduos o mais breve possível. Sei que são pequenos furtos, mas enquanto não tomarmos uma medida mais severa, vamos continuar sendo reféns desse tipo de situação — pontuou o coordenador.

Apesar do prejuízo, a agência do Sine está funcionando normalmente. O horário de atendimento é das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.