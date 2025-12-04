Segurança

Furto
Notícia

Agência do Sine de Passo Fundo é arrombada pela segunda vez em cinco meses; assista ao vídeo

Unidade teve televisor levado na madrugada de quarta-feira (3). Coordenador lamenta repetido ataque a órgão público

Guilherme Canal

