Segurança

Sem CNH
Notícia

Adolescente embriagado invade canteiro e atropela cão que passeava com família em Passo Fundo; veja vídeo

Jovem de 17 anos recusou teste do etilômetro e foi encaminhado à Polícia Civil. Pai relata desespero para salvar a filha de três anos

Günther Schöler

