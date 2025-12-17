Adolescente embriagado invade canteiro e atropela cão que passeava com família em Passo Fundo; veja vídeo

Na noite de terça-feira (16), um adolescente de 17 anos, que apresentava sinais de embriaguez, atropelou e matou um cão que passeava com uma família no canteiro central da Avenida Presidente Vargas, em Passo Fundo. Os pais conseguiram salvar a filha de três anos, mas o cachorro morreu no local.
Aos poucos, o motorista de caminhão Alex Vinicius da Silveira assimila o que aconteceu. À GZH, ele disse que "agora está caindo a ficha" sobre o acidente em que conseguiu salvar a filha, mas perdeu o cão da família.
Segundo Silveira, após chegar do trabalho, a menina pediu para passear com o animal de estimação. O pai aceitou o convite e foi a pé para a avenida junto da esposa.
— Nós estávamos caminhando e só escutei um barulho de pneu. Quando olho para trás, vêm aquelas luzes brancas na caminhonete, mas vindo com tudo. Graças a Deus que eu fui rápido e consegui puxar minha menina, mas como o cachorro estava na guia não consegui puxar — contou.
Silveira afirma que em nenhum momento soltou a guia do cão. O impacto foi tão forte que a corda se rompeu no momento em que o veículo atingiu o animal.
— Não soltei a guia do cachorro. Eu tenho ela comigo em casa, ela quebrou na hora da pancada. Quebrou e eu estava com ela na mão — lembra.
Segundo ele, toda a família foi afetada pelo ocorrido. A esposa e a filha ficaram assustadas com o que aconteceu, e Silveira, que nesta quarta-feira (17) viajou a trabalho, ainda assimila o trauma.
Agora que está caindo minha ficha. Ontem nem sabia onde estava.
ALEX VINICIUS DA SILVEIRA
Motorista de caminhão
O cão foi encontrado sem vida embaixo da caminhonete, que, depois de atingir o animal, ainda colidiu contra um poste.
Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente investiga o caso
Conforme a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o condutor da caminhonete era um adolescente de 17 anos sem habilitação e apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e andar cambaleante. Ao ser questionado pelos policiais, o jovem disse que havia bebido e que se dirigia a um estabelecimento para consumir mais bebidas alcoólicas.
O teste do etilômetro foi oferecido, mas o adolescente recusou. Ainda de acordo com a BM, ele estava alterado e foi necessário o uso de algemas para contê-lo.
Um vídeo gravado por moradores mostra o adolescente sem camisa à frente do veículo, dando tapas no capô. No banco do passageiro do carro havia outra pessoa (veja acima).
A caminhonete foi recolhida e o adolescente encaminhado à Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.