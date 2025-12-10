Adolescente é esfaqueado na passarela do bairro São José; suspeito é morador de rua

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado na noite de terça-feira (9), enquanto atravessava a passarela sobre a BR-285, no bairro São José, em Passo Fundo.

O menor relatou à Polícia Civil que um morador de rua o abordou para pedir cigarro e depois lhe atacou com uma faca de serra.

Os policiais foram acionados depois que a vítima deu entrada no Hospital de Clínicas, por volta de 21h30min, com três lesões no abdômen.

Conforme o registro de ocorrência policial, a vítima já havia visto o homem outras vezes no local. O suspeito não foi localizado até a publicação da reportagem.

O adolescente não teve ferimentos graves, mas permanece internado. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A agressão vem à tona em meio a discussões sobre a população de rua em Passo Fundo. Em 23 de novembro, uma mulher foi morta a facadas e outras duas pessoas ficaram feridas após ataque a faca por um homem em situação de rua, no centro da cidade.