Adolescente é esfaqueado na passarela do bairro São José; suspeito é morador de rua

Menor relatou à polícia que o agressor o abordou para pedir cigarro e depois lhe atacou com uma faca de serra. Homem não foi localizado até o momento

Rebecca Mistura

