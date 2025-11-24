Suspeito de matar mulher a facadas é solto; prisão foi considerada "desproporcional e desnecessária"

Crime aconteceu na Rua Capitão Araújo. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Justiça concedeu liberdade provisória ao homem suspeito de matar uma mulher a facadas e ferir outras duas pessoas após tentativa de assalto em Passo Fundo, no norte do Estado. A decisão foi publicada no fim da noite de domingo (23), menos de 24 horas depois da agressão.

O crime aconteceu na noite de sábado (22), na Rua Capitão Araújo. Greici Marquês, de 38 anos, morreu e outras duas pessoas foram internadas após o ataque, que aconteceu em frente ao Atacadão Machado.

O suspeito é um homem em situação de rua, identificado como Misael Camargo. Ele foi preso pela Brigada Militar ainda no sábado e encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas. O estado de saúde dele é considerado grave.

Na decisão, assinada pelo juiz Andre Luiz Ferreira Coelho, foi justificado que o estado de saúde de Misael torna a prisão "desproporcional e desnecessária" e, que pelo estado de saúde, "não apresenta risco à ordem pública".

A decisão deve ser reavaliada assim que o suspeito deixar a UTI, antes da alta hospitalar.

Entenda o caso

Conforme registro da Polícia Civil, inicialmente o agressor tentou roubar um motoboy na Rua Lava Pés. Sem sucesso, atacou duas mulheres que retornavam de evento realizado na Avenida Brasil. As vítimas foram atingidas por facadas.

Ao identificar o ataque às mulheres, outro motoboy tentou intervir e também foi esfaqueado. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas (HC), mas já recebeu alta.

Greici Marquês não resistiu às facadas e morreu. A segunda vítima, de 50 anos, foi atingida na região do tronco próximo ao ombro, passou por cirurgia e segue internada no HSVP.

O caso é investigado como latrocínio pela Polícia Civil e está com a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

