Segurança

Em Passo Fundo
Notícia

Suspeito de matar mulher a facadas é solto; prisão foi considerada "desproporcional e desnecessária"

Caso aconteceu na noite de sábado (22), na Rua Capitão Araújo. Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas

Eduarda Costa

