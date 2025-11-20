Suspeito de matar idosa em latrocínio é preso em Estação

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 24 anos suspeito de matar e roubar uma idosa em Estação, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Idelma Guimarães de Oliveira, 72 anos.
O crime aconteceu na madrugada de 11 de novembro. A idosa foi encontrada sem vida por uma familiar logo no início da manhã e, inicialmente, a morte foi atestada como infarto por uma médica do município.
Após o sepultamento, novas informações chegaram à família e, posteriormente, à Polícia Civil, apontando que Idelma poderia ter sido assassinada. De acordo com testemunhas, o suspeito teria ido à casa da idosa na madrugada do crime pedindo dinheiro.
Conforme a polícia, a Idelma entregou R$ 37 ao suspeito. Horas depois, ele teria retornado exigindo mais dinheiro. Diante da negativa, o homem teria derrubado a vítima e a asfixiou com um travesseiro.
A família também relatou à polícia o sumiço de R$ 700 em dinheiro que estavam guardados na casa de Idelma, além de uma joia. A chave da casa também não foi encontrada.
Com as novas informações, o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas. A prisão aconteceu na terça-feira (18).
De acordo com a polícia, diligências realizadas nesta semana reforçam a tese da ocorrência de um latrocínio. O homem foi encaminhado ao Presídio de Getúlio Vargas, onde permanece à disposição da Justiça.
