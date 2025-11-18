Suspeito de atropelar e matar namorado da ex-companheira a facadas é preso em Santo Antônio das Missões

Um homem suspeito de atropelar e matar o namorado da ex-companheira a facadas em Santo Antônio das Missões, no noroeste gaúcho, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na segunda-feira (17).
O crime ocorreu na última sexta (14), quando Rosemir Soares, foi atropelado na Avenida Prefeito Nunes de Abreu, bairro Boa Esperança, do município de 10,5 mil habitantes.
Segundo a Polícia Civil, depois do atropelamento, o suspeito atingiu Soares com diversos golpes de faca. A vítima sofreu pelo menos uma perfuração no pescoço e morreu no local. O suspeito, que não teve o nome divulgado, teria fugido em seguida.
Ao longo da investigação, a polícia apurou que a motivação para o crime foi "passional", uma vez que a vítima estaria mantendo uma relação com a ex-companheira do suspeito.
O homem preso responde por homicídio qualificado. Após a prisão, ele foi encaminhado à Penitenciária de São Luiz Gonzaga.