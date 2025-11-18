Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Suspeito de atropelar e matar namorado da ex-companheira a facadas é preso em Santo Antônio das Missões

Investigação apontou que motivação foi "passional". Homem foi encaminhado ao presídio de São Luiz Gonzaga

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS