Servidor é preso e três são afastados em operação no Presídio Estadual de Getúlio Vargas

Ação conjunta da Polícia Penal e Civil que investiga irregularidades cumpriu mandados em unidade do norte gaúcho

