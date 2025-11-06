Servidor é preso e três são afastados em operação no Presídio Estadual de Getúlio Vargas

Operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão. Reprodução RBS TV / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Penal prendeu um servidor e afastou outros três das atividades no Presídio Estadual de Getúlio Vargas, no norte do Estado.

A Polícia Penal, por meio da Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário (CGSP), realizou a ação em conjunto com a Polícia Civil. O trabalho é resultado de investigações da CGSP sobre a prática de atos ilícitos cometidos por agentes na unidade prisional, como prática de crimes de peculato, prevaricação e condescendência criminosa.

Durante a Operação Muralha, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um dos envolvidos e determinado a afastamento judicial de outros três funcionários públicos. Além disso, as equipes efetuaram quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, apreensão de aparelhos celulares e mídias digitais dos investigados.

Em nota, a Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário informou que suas ações de combate a ilícitos no sistema prisional são baseadas na legalidade e no devido processo legal, garantindo o sigilo das informações durante as investigações.