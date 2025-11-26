Segurança

Vídeo
Notícia

Sargento da reserva é atropelado durante tentativa de homicídio em Passo Fundo

Motorista desceu do veículo e tentou usar arma da vítima, mas equipamento falhou. Caso tem relação com ocorrência de violência doméstica

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS