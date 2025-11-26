Sargento da reserva é atropelado durante tentativa de homicídio em Passo Fundo

Caso aconteceu no fim da manhã. Câmera de segurança / Reprodução

Um sargento da reserva da Brigada Militar foi atropelado durante uma tentativa de homicídio em Passo Fundo, no norte do RS, no final da manhã desta quarta-feira (26). O incidente foi registrado por volta das 11h15min no bairro Integração.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o condutor de um SUV EcoSport vira bruscamente na via e atinge a vítima, que é arremessada para dentro de um estabelecimento comercial (veja no vídeo abaixo).

Após atropelar o sargento, o motorista desceu do veículo e pegou uma arma da vítima que havia caído no chão. Ele tentou atirar, mas não conseguiu.

Conforme a Brigada Militar, o armamento apresentou pane, o que impediu os disparos contra o sargento. A arma de fogo foi deixada em frente ao estabelecimento onde ocorreu a tentativa de homicídio e, posteriormente, encaminhada à Polícia Civil.

Após investigações, a BM identificou que o endereço do suspeito estava associado a uma ocorrência de violência doméstica registrada ainda pela manhã, antes da tentativa de homicídio. A camionete utilizada no crime foi encontrada em via pública com armas brancas em seu interior.

Ainda de acordo com a Brigada Militar, o sargento da reserva tinha relações pessoais envolvendo o caso de violência doméstica e, por essa razão, a corporação não divulgou mais detalhes.

O agressor não foi localizado até o momento, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

