Receita Federal faz operação contra venda ilegal de produtos no comércio de Passo Fundo 

A Receita Federal, com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque, realiza na manhã desta quinta-feira (6) uma operação de combate à venda de produtos falsificados no comércio de Passo Fundo.

Sete empresas investigadas são suspeitas de vender produtos importados ilegalmente. Tratam-se de produtos falsificados ou réplicas, que eram vendidos aos consumidores como se fossem originais.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em lojas no centro da cidade.

Leia Mais Interno da Fase Passo Fundo é recapturado pela polícia após fuga a caminho de Porto Alegre

Entre as apreensões estão eletrônicos, como carregadores de celular, caixas de som e fones de ouvido, além de camisetas e garrafas térmicas. A estimativa é de que já tenham sido retidos mais de R$100 mil em produtos falsificados.

Conforme a Receita Federal, os produtos serão encaminhados para destruição. Aqueles que for possível descaracterizar a marca, por exemplo, retirar etiquetas das marcas falsas, poderão ser reutilizados.

Equipes de Santo Ângelo, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo participam da operação.