Polícia prende suspeito de incendiar sede de sociedade espírita de Erechim

A Polícia Civil de Erechim, no norte do Estado, prendeu na noite de quinta-feira (13), um homem de 26 anos, suspeito de iniciar o incêndio que destruiu a sede da Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion (Serfo).

O incêndio ocorreu em 15 de setembro. A investigação apontou indícios de que o incêndio foi criminoso: por meio de câmeras de videomonitoramento, os policiais verificaram que uma pessoa saiu do local pouco antes de o fogo ter início.

O homem foi preso preventivamente em uma rua no centro de Erechim e encaminhado ao Presídio Estadual da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o caso não teria relação com intolerância religiosa, já que o suspeito tem histórico de envolvimento em outros dois incêndios. Ambos ocorreram em 2022, em uma casa desabitada e no depósito de uma loja de materiais de construção.

De acordo com Geovani Delavechia, responsável pela Serfo Erechim, os serviços do núcleo permanecem suspensos e o foco da equipe é a reabertura do espaço.

— Procuramos algumas casas para alugar, mas os valores são altos. Como a ONG sobrevive de doações, principalmente de voluntários, alugar imóveis com esses valores não é uma opção. Mas estamos com um grupo de pessoas, profissionais de várias áreas, nos ajudando a reconstruir na antiga sede — disse.

