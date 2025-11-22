Polícia investiga morte de bebê em hospital de Santo Cristo

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma bebê recém-nascida no Hospital de Caridade de Santo Cristo, no noroeste do estado, na última terça-feira (18). A mãe, moradora de Alecrim, havia dado entrada na instituição para o parto da filha, que faleceu por volta das 20h.

A família afirma que houve negligência médica. Em uma publicação nas redes sociais, o avô da bebê relatou que a mãe deu entrada no hospital às 15h e foi submetida a um procedimento por volta das 19h30. Ele afirmou que ela teria sido atendida de forma inadequada pelo médico responsável e que, durante o intervalo em que permaneceu no hospital, apresentou fortes dores e chegou a desmaiar.

Segundo o relato, o médico teria sido acionado e, por telefone, orientado a administração de um medicamento ao qual ela era alérgica, o que, de acordo com a família, resultou na morte da recém-nascida. A reportagem tentou contato com familiares, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Segundo o delegado Delvéquio Moisés Kronbauer, responsável pela investigação, o inquérito vai reunir provas, oitivas de testemunhas e análises técnicas periciais para verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte do corpo clínico.

—Assim que recebi a notícia do fato, determinei a instauração de inquérito policial para investigar os fatos — afirmou. Ele acrescentou que, pelas informações iniciais, a morte teria ocorrido no parto ou antes dele.

Em nota, o Hospital de Caridade de Santo Cristo manifestou solidariedade à família e afirmou que todo o atendimento seguiu protocolos técnicos e éticos. A instituição informou ainda que está à disposição para esclarecimentos e que medidas legais estão sendo adotadas.

A Prefeitura de Santo Cristo também divulgou comunicado lamentando o ocorrido e solicitando ao hospital o prontuário médico completo, além do acompanhamento da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde.