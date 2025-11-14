Polícia Federal investiga contrabando de agrotóxicos da Argentina para o RS

Material ilegal foi apreendido. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (14), a Operação Veneno Proibido, que apura o contrabando de agrotóxicos. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em três municípios do norte gaúcho.

Ao todo, quatro mandados expedidos pela Justiça Federal foram executados em Erechim, Barão de Cotegipe e Aratiba. Nesta última cidade, um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo, mas acabou liberado após pagar fiança.

Durante o andamento das investigações, a PF apurou que um homem contrabandeava agrotóxicos da Argentina e distribuía os produtos no Rio Grande do Sul, por intermédio de suas empresas.

A PF investiga os crimes de contrabando de agrotóxicos de importação e comercialização proibidas no Brasil e de lavagem de dinheiro.