Polícia Federal investiga contrabando de agrotóxicos da Argentina para o RS

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (14), a Operação Veneno Proibido, que apura o contrabando de agrotóxicos. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em três municípios do norte gaúcho.
Ao todo, quatro mandados expedidos pela Justiça Federal foram executados em Erechim, Barão de Cotegipe e Aratiba. Nesta última cidade, um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo, mas acabou liberado após pagar fiança.
Durante o andamento das investigações, a PF apurou que um homem contrabandeava agrotóxicos da Argentina e distribuía os produtos no Rio Grande do Sul, por intermédio de suas empresas.
A PF investiga os crimes de contrabando de agrotóxicos de importação e comercialização proibidas no Brasil e de lavagem de dinheiro.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.